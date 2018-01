Aggrediscono vigili per multa, arrestati

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Hanno aggredito gli agenti della polizia locale per una multa. E' accaduto ieri nel quartiere Esquilino a Roma. Gli agenti avevano appena multato un'auto in doppia fila in via Carlo Alberto quando in tre sono usciti da un negozio aggredendoli. I tre aggressori, che sarebbero commercianti cinesi, sono stati arrestati. I vigili aggrediti sono stati medicati in ospedale. Uno di loro ha riportato la frattura a una falange, con un'inabilità al servizio di trenta giorni.