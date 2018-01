Vertice Cav a Arcore su Lazio e collegi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Il nodo Lazio sarà al centro di una riunione che Silvio Berlusconi ha convocato ad Arcore nel pomeriggio al suo rientro da Bruxelles. All'incontro sarà presente il vertice del partito. Il vertice servirà per fare il punto anche sulla divisione dei collegi maggioritari che spettano a Forza Italia. Nel pomeriggio infatti nella sede del partito si recheranno i parlamentari uscenti per l'accettazione delle candidature. Per quanto riguarda la regione Lazio, Fabio Rampelli, capogruppo di Fdi resta il nome in pole anche se in queste ore circola con insistenza l'ipotesi di chiedere a Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia la sua disponibilità a correre.