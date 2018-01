Uomo ucciso con un colpo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Omicidio nella notte alla periferia di Roma. Un uomo di 39 anni è stato ucciso con un colpo di pistola all'addome sul ballatoio che collega un condominio di via Sebastiano Satta, in zona Casal Bruciato, alla strada. A dare l'allarme alla polizia alcuni condomini che hanno sentito grida e colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe dei precedenti per droga. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Roma e dietro potrebbe esserci un regolamento di conti dietro l'omicidio. La vittima, Alberto Ianni, 39 anni, aveva precedenti per droga.

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo fosse in compagnia di una donna quando è stato ucciso con un colpo di pistola all'addome. La donna, ascoltata dagli investigatori, avrebbe detto di non ricordare bene gli istanti dell'agguato.