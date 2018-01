Turismo, Raggi, +3% arrivi, +5% lusso

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Il primo anno e mezzo di lavoro intenso sul turismo portato avanti dall'assessore Meloni e dalla presidente della commissione Penna ha dato già i suoi frutti. Il 2017 ha registrato più di 14 milioni e mezzo di turisti (in termini di arrivi, ndr), il 3,04% in più di arrivi rispetto a 2016, il 2,63% in più di presenze. Il 5% in più di turismo negli hotel di lusso, inoltre, dimostra che abbiamo iniziato ad invertire la tendenza. Roma, che era capitale del turismo mordi e fuggi, ha puntato sul turismo di qualità", anche per "aumentare i giorni di permanenza" in città. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza sulla 'nuova stagione del turismo romano' insieme all'assessore allo Sviluppo Economico Adriano Meloni e la presidente della commissione Turismo Carola Penna.