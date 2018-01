Cassino: oggi autopsia, funerali domani

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - E' fissata per oggi pomeriggio l'autopsia dell'uomo accusato di abusi dalla figlia 14enne. Il 54enne, agente di polizia penitenziaria, si è impiccato ieri alle grate della chiesa di San Tommaso d'Aquino a Roccasecca, in provincia di Cassino. Secondo quanto si è appreso, i funerali dovrebbero svolgersi domani a Roccasecca. Non è escluso che possa essere scelta proprio la chiesa davanti alla quale l'uomo si è tolto la vita. E intanto resta da chiarire se la traccia del compito in classe, in cui la 14enne ha rivelato di essere vittima di abusi sessuali, possa essere stato dato di proposito perché l'insegnante sospettava qualcosa.