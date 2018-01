Bloccato per furto chitarra, assolto

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - E' stato notato dall'addetto alla vigilanza di una libreria di Largo Argentina, nel cuore di Roma, mentre infilava una chitarra elettrica del negozio in una custodia dopo aver rotto l'antitaccheggio. Il vigilantes ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Farnese che hanno bloccato l'uomo prima che uscisse con lo strumento da 500 euro. E' accaduto nei giorni scorsi. All'arrivo dei militari l'addetto ha raccontato di aver riconosciuto l'uomo, un romano di 51 anni incensurato, indicandolo come il responsabile di un altro furto di due chitarre avvenuto con le stesse modalità nei giorni precedenti.

In casa i carabinieri hanno trovato un'altra chitarra del valore di 500 euro, rubata nello stesso negozio il giorno prima.

Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, il 51enne è stato assolto al processo.