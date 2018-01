Rampelli,soluzione vicina,c'è poco tempo

(ANSA) - ROMA, 22 GEN -"Siamo vicini alla soluzione, il mio nome è stato fatto da Giorgia Meloni, ho fatto il consigliere regionale per anni. Da parte di FdI il mio nome è stato fatto anche per la conoscenza della macchina regionale". Lo ha detto il capogruppo FdI alla Camera Fabio Rampelli, a Radio Radio. "Il mio è un contributo - ha aggiunto - se può servire essere utile a districare la matassa del centrodestra la proposta è sul tavolo, a disposizione. Se così non fosse, troveremo comunque una soluzione condivisa. Detto questo c'è un tempo limitato e una scadenza precisa per presentare le candidature anche alla presidenza della Regione, che scade in questa settimana - ha concluso - Penso che ormai nelle prossime ore scioglieremo la riserva‎ e offriremo ai cittadini il nome migliore per andare a vincere".