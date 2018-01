Cassino:moglie,accuse?non sappiamo vere

(ANSA) - ROCCASECCA (FROSINONE), 22 GEN - "Sono state dette tante cose non vere quello: che avete detto ieri e l'altro ieri l'hanno portato a questo". Così la moglie dell'uomo trovato suicida questa mattina in seguito alle accuse di presunti abusi sulla figlia 14enne commenta la notizia della morte del marito ai microfoni del Gr1. La donna in lacrime dice di essere "tanto, tanto arrabbiata" e conclude: "non si sapeva ancora se era vero".