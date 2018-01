Tratto Metro A chiuso per oltre un'ora

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Per oltre un'ora la tratta della metro A tra Battistini e Termini è rimasta chiusa questa mattina a causa di un treno guasto fermo nella stazione di Ottaviano. Un disagio amplificato dal divieto di utilizzare i mezzi privati previsto dalla domenica ecologica. Ieri era stato annunciato un potenziamento della circolazione dei mezzi pubblici sulla rete bus e metro, ma il guasto ha creato in mattinata molti disagi, soprattutto a chi era diretto in stazione o a chi, transitando da Termini, doveva arrivare all'aeroporto di Fiumicino. Circa un'ora e mezza dopo l'annuncio dello stop, Atac ha informato che il servizio sta gradualmente tornando alla normalità. "È assolutamente paradossale che nel giorno in cui il servizio di trasporto pubblico dovrebbe essere potenziato per far fronte al blocco delle auto e alla domenica ecologica - accusa il Codacons -, la metro di Roma subisca interruzioni. È l'ennesima dimostrazione dei danni che subiscono i romani in occasione delle domeniche ecologiche".