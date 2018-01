Rugby: 6 Nazioni, parte raduno azzurro

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - A due settimane esatte dal debutto contro i Campioni in carica dell'Inghilterra, domenica 4 febbraio alle ore 16 all'Olimpico di Roma, l'Italrugby di Conor O'Shea si ritrovano nella Capitale, al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti": 34 gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico, con il flanker Jake Polledri alla prima convocazione assoluta in Nazionale e i piloni Marco Riccioni e Cherif Traorè invitati a respirare l'atmosfera azzurra.

Rientrano, dopo aver saltato per infortunio la finestra autunnale di novembre Biagi, Mbandà e Allan. Domani Parisse e compagni sosterranno una doppia sessione, lavorando prima collettivamente e dividendosi in seguito per reparti. Nel pomeriggio la Nazionale al completo sarà al Salone d'Onore del Coni, insieme al numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò e al Presidente federale Alfredo Gavazzi, per la presentazione ufficiale del 6 Nazioni. Giovedì 25 O'Shea annuncerà la lista a 31 convocati per le sfide con Inghilterra e Irlanda (Dublino, 10 febbraio).