Roma, colla in cancelli parchi

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Colla nelle serrature e polvere urticante sui lucchetti. Grave episodio a danno dei volontari individuati con bando pubblico per la chiusura dei cancelli di parchi e ville storiche". A renderlo noto il Campidoglio. "Forse qualcuno non vuole che le aree verdi siano regolarmente chiuse di notte per prevenire furti, danneggiamenti e atti vandalici.

Per questo ha tentato di ostacolare il lavoro dei volontari con un atto gravissimo", afferma Pinuccia Montanari, assessore all'Ambiente di Roma Capitale. La nota del Comune riferisce che "uno dei volontari venuto a contatto con la polvere urticante ha riscontrato lievi arrossamenti della pelle su mani e viso. Ma poteva andare peggio. Da oggi, i volontari useranno guanti da lavoro per maneggiare lucchetti e catene. Il servizio è iniziato mercoledì scorso ed è stato affidato con bando pubblico all'associazione Hearth per garantire sicurezza e decoro a parchi, ville e giardini. I volontari hanno il compito di chiudere i cancelli al tramonto e riaprirli il mattino".