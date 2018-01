Maran, Chievo non meritava passivo così

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il tecnico del Chievo Rolando Maran preferisce prendere con filosofia il duro Ko (5-1) con la Lazio.

"La decisione del Var? Il dubbio rimane sempre - dice Maran -.

La squadra ha subito un passivo esagerato. Fino al 4-1 avevamo fatto il giusto contro una rivale forte. Le decisioni del Var possono essere dubbie. Ma abbiamo anche commesso degli errori e dobbiamo essere più solidi, anche se qualche attenuante ce l'abbiamo. Castro, Inglese, Meggiorini e Gamberini fuori pesano, ma non possono essere un alibi". "Il risultato non è veritiero: ci poteva stare di perdere - aggiunge - perché la Lazio è forte ma il risultato è esagerato, fino al 4-1 abbiamo giocato alla pari e avuto delle occasioni. In questo campionato abbiamo preso tre autoreti su tre deviazioni, è un periodo in cui ci gira male". La gara poteva andare diversamente? "Sì, due tiri deviati e due gol decisivi, due decisioni del Var che ci ha tolto il rigore e non ha annullato il gol della Lazio, parliamo di situazioni al limite che ci vengono contro".