Travolto da auto, muore 14enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto alla periferia di Roma mentre attraversava sule strisce pedonali. E' accaduto alle 22 di ieri sera in via Trionfale, in zona Ottavia. Il ragazzo trasportato in ospedale in gravissime condizioni è poi deceduto.

L'investitore, un italiano di 72 anni, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso su assunzione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale dei Gruppi Montemario e Cassia. Da una prima ricostruzione, sembra che dopo l'impatto, fortissimo, il ragazzo sia finito sul cofano della macchina e sia stato trasportato per circa 20 metri prima di cadere sull'asfalto.