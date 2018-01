Raggi a ragazzi Amici, organizziamo show

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, invita i ragazzi di Amici in Campidoglio e lancia loro una sfida: organizzare uno show per sensibilizzare i cittadini al rispetto della città e al corretto smaltimento dei rifiuti. Nei giorni scorsi alcuni artisti della trasmissione televisiva hanno accompagnato gli operatori dell'Ama, la municipalizzata capitolina per i rifiuti, nella pulizia della città, come punizione concordata dagli insegnanti del talent-show. "So che per voi è stata una punizione, ma credo che sia stato anche molto alto il valore educativo di questa esperienza - dice la Raggi nel video -. Avete lavorato insieme a persone che hanno un lavoro di tutto rispetto del quale dobbiamo ricordarci la dignità e soprattutto puliscono dove noi sporchiamo. Vi lancio una sfida: perché non organizziamo uno spettacolo nel quale ci aiutate a insegnare alle persone come differenziare, come rispettare la nostra città e come renderla più bella e pulita? Vi aspetto in Campidoglio".