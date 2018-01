Monchi, la Roma non smobilita

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Voglio essere chiaro una volta per tutte: da troppo tempo sentiamo parlare di una Roma che smobilita, e non e' vero. Se arrivano offerte e' mio dovere valutarle, ma non vogliamo ridimensionare la rosa. Non dormiamo...". Lo dice Monchi, ds giallorosso, presentatosi in sala stampa a Trigoria alla vigilia di Inter-Roma, per commentare tutte le indiscrezioni di mercato che danno per partenti due tra Emerson, Dzeko e Nainggolan.