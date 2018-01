Roma,11 cassonetti in fiamme nella notte

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Undici cassonetti in fiamme nella notte a Roma al quartiere Portuense. E' accaduto intorno alle 4 in tre strade limitrofe: via Gandiglio, via Rocci e via Ussani.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Villa Bonelli. Ancora da accertare le cause dei roghi anche se al momento si ipotizza il gesto doloso.

Negli ultimi mesi si sono verificati vari incendi di secchioni nella Capitale. Tra i più recenti la notte di Capodanno in cui i pompieri sono intervenuti per roghi che hanno interessato una cinquantina di cassonetti in varie zone.