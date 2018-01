Roma-Lido, opposizioni occupano Aula

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - I consiglieri dei gruppi di opposizione, dal Pd a Casapound, da Fdi a Forza Italia, hanno occupato stamani l'aula consiliare del municipio X a Ostia per protesta dopo il rifiuto della maggioranza pentastellata di discutere una mozione sui disservizi, verificatisi soprattutto ieri, della ferrovia Roma-Lido. Lo fanno sapere in vari comunicati esponenti dei vari gruppi consiliari di opposizione. Attualmente, secondo quanto riferito, la seduta è stata sospesa. "Non è ammissibile che rispetto ai gravissimi disservizi di questo essenziale servizio per migliaia di cittadini romani la maggioranza preferisca discutere della illuminazione dei monumenti", tuona il consigliere del Pd Athos de Luca. "Sono stato duro nel mio intervento perché sono stanco di parlare di questioni marginali.

Non sono stato eletto per parlare dei cestini dell'immondizia degli uffici e mi sono stancato", ha detto il consigliere di Casapound Luca Marsella, richiamato ufficialmente dal presidente dell'Aula. La protesta è terminata a fine mattinata.