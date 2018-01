Ritorna 'Cavalli a Roma', dal 16 febbraio

Ritornano i cavalli a Roma e con loro la passione del grande pubblico, nei padiglioni della Fiera di Roma. Un fine settimana, dal 16 al 18 febbraio, a contatto con il mondo del cavallo, con eventi, gare e manifestazioni, in un'atmosfera unica nel cuore del più grande circolo equestre di Roma. Il Salone dell'Equitazione dell'Ippica di Roma prevede un programma agonistico di qualità, eventi e competizioni nelle diverse discipline equestri. E ancora, spettacoli e momenti magici da vivere insieme al calore e alla partecipazione dei più grandi e dei piccini. Tanti incontri in un unico appuntamento: non mancheranno, nel calendario di Cavalli a Roma, i momenti di confronto per i professionisti del settore con convegni, conferenze e workshop di approfondimento, sulle diverse tematiche legate al mondo del cavallo. La manifestazione "Cavalli a Roma" è prevista dal 16 al 18 Febbraio 2018, Fiera Roma.