Rigopiano,minuto silenzio cabina regia

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 18 GEN - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Rigopiano è stato osservato prima dalla cabina di regia per la ricostruzione post sisma oggi a Pieve Torina (Macerata), che ha approvato un piano di opere per un miliardo e 35 milioni di euro. Lo ha riferito il Commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli. "Non potevamo esimerci da un pensiero affettuoso per le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti" ha detto durante la conferenza stampa, affiancata dai partecipanti alla cabine di regia: il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, i presidenti di Regione Luca Ceriscioli (Marche), Catiuscia Marini (Umbria), gli assessori Mario Mazzocca (Abruzzo) e Lucia Valente (Lazio).