A24-A25:Zingaretti,c'è accordo su sconti

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Oggi è stata una giornata importante perché siamo pronti a portare la prossima settimana una delibera in giunta. C'è un accordo con la Regione Abruzzo, d'accordo l'Ente gestore e il Mit affinché le Regioni stanzino le risorse per coprire gli sconti per i pendolari che avevamo promesso fino al venti per cento". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al termine di una riunione al Ministero dei Trasporti. "Questa sarà una boccata di ossigeno per i pendolari. Sta andando inoltre avanti, abbiamo saputo dal Ministro Delrio -ha aggiunto Zingaretti- il rapporto con il gestore per il nuovo piano economico e finanziario. Non è ancora chiuso ma confidiamo che anche da questo nuovo impegno di investimenti, ribadito dal governo, servirà a ridurre fino al 4% l'aumento, sia un obiettivo credibile. È una giornata importante perché avevamo preso un impegno, fatto una promessa e non ce ne siamo dimenticati e la stiamo portando avanti".