Regione, 5 mln per artigianato e export

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dalla Regione arrivano oltre 5 milioni per l'artigianato e l'internazionalizzazione delle Pmi. A presentarli questa mattina al Tempio di Adriano a Roma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con l'assessore alle Attività produttive Guido Fabiani. Si tratta di due ‎bandi, rispettivamente da 3 e da 2,2 milioni di euro, che apriranno nelle prossime settimane, pensati per migliorare la competitività delle piccole attività, contribuire alla loro modernizzazione e sostenere la loro proiezione internazionale.

Oltre 5 milioni, dunque, è stato spiegato, per aiutare artigiani e Pmi del Lazio a modernizzarsi, migliorare la loro competitività e puntare sull'internazionale.

"Oggi abbiamo presentato due nuovi bandi: una boccata d'ossigeno - ha commentato Zingaretti - Fondi per garantire l'export della distribuzione dei prodotti, fondi per rafforzare e rinnovare le botteghe, utilizzare le nuove tecnologie, che si fondano sulla grande forza del microcredito".