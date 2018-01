Ragazzi Amici puliscono strade di Roma

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Tuta arancione d'ordinanza e ramazza, gli allievi di Amici hanno iniziato il 16 gennaio a ripulire di notte le strade di Roma, come prevede la punizione 'socialmente utile' decisa da Maria De Filippi per alcuni episodi contrari al regolamento avvenuti nella scuola. A quattro ragazzi, il cantante Biondo e i ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas, è toccata la sospensione: dovranno ora sostenere un esame di riammissione, in cui dovranno dimostrare di meritare il posto. A tutti gli altri, invece, il turno da netturbini.

Dopo il via libera della sindaca Virginia Raggi, gli allievi di Amici, assistiti dal personale dell'Ama, con un tutor a seguire il lavoro di ogni gruppo, hanno ripulito dalle 23 in poi piazza Campo de' Fiori, nel cuore della città, come prima tappa di un impegno che andrà avanti in successive 'sedute'.