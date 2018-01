Golf: Ryder Cup 2022,nasce 'Golf4autism'

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il golf contro tutte le barriere e strumento di inclusione sociale. Nell'ambito del progetto Ryder Cup 2022 nasce "Golf4autism", un'iniziativa per bambini affetti da spettro autistico, sviluppata da "Golfprogram" con la collaborazione dell'associazione di volontariato "Una breccia nel muro", e patrocinata dalla Federazione italiana golf. L'obiettivo del progetto, illustrato a Roma, è quello di avvicinare i bambini (fra i 6 e i 12 anni) con qualche difficoltà al golf. "Vogliamo dimostrare - ha spiegato Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022 - - che l'inclusione sociale delle persone con disabilità è uno dei valori più importanti del progetto Ryder Cup 2022. La nostra idea è quella di creare un programma esportabile in tutte le realtà golfistiche italiane, coinvolgendo non solo il Lazio e Roma dove si giocherà l'edizione della Ryder 2022, ma anche altre Regioni portando in campo tanti altri giovani".