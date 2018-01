Alberi cadono su auto a Roma, 2 feriti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il forte vento che ha sferzato oggi la città di Roma ha causato la caduto di diversi rami e almeno due alberi. Due le persone che sono rimaste ferite in modo lieve. Un platano di 25 metri ha danneggiato alcuni veicoli in sosta nella zona dell'Aventino, nel cuore della Capitale, ed ha ferito la conducente di un'auto in transito. Un altro arbusto è caduto in zona Acilia, quartiere a sud di Roma, centrando un'auto. Il conducente è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.