Rifiuti: M5S Roma, Regione e Governo vogliono discariche

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Sui rifiuti solite chiacchiere da campagna elettorale da parte del governo. La verità è che Roma ha iniziato l'iter per costruire tre nuovi impianti di cui due impianti per il compostaggio ed un impianto di separazione del multi-materiale; la Regione e il Ministero, invece, stanno cercando pretesti per realizzare discariche e inceneritori che il M5S non vuole". Così il M5S Roma su Fb. (ANSA).