Rifiuti: Galletti, pochi 3 impianti Roma

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "I tre impianti di cui oggi il Comune" di Roma "parla sono assolutamente insufficienti ad affrontare credibilmente il problema" dei rifiuti "e peraltro l'iter della loro realizzazione appare ancora in fase embrionale e la localizzazione ancora in corso di concertazione con i Municipi interessati". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti sulla "grave situazione dei rifiuti di Roma" che, ribadisce, "non può essere derubricata a polemica politica elettorale".