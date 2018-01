Tessera Pd bruciata, Ferrara si scusa

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Ho condiviso un video trovato sul web che riprende un elettore del Pd che brucia la sua tessera di partito. Ho fatto un errore e chiedo scusa perché la battaglia politica deve sempre rimanere nell'alveo del confronto leale. Ma smentisco il mio coinvolgimento diretto nella vicenda: io non ho mai bruciato alcuna tessera. Il mio voleva essere un modo per evidenziare la delusione di tanti cittadini verso il Partito democratico. Questa volta ho esagerato e devo chiedere scusa".

Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo capitolino M5S Paolo Ferrara. Il Pd di Roma su Fb: "postiamo foto con nostre tessere".