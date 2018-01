Roma: per 600 nuovi bus da giunta 167mln

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Uno stanziamento di 167 milioni di euro per rinnovare la flotta di autobus nei prossimi tre anni, con l'arrivo di circa 600 mezzi, e potenziare così il trasporto pubblico locale di Roma. Una variazione al bilancio di previsione 2018-2020, approvata dalla Giunta Capitolina, prevede un maggior finanziamento di 159 milioni di euro per l'acquisto di nuovi mezzi, che vanno ad aggiungersi agli oltre 8 milioni di euro già stanziati in sede di approvazione del bilancio a dicembre. Lo comunica il Campidoglio. L'arrivo di 600 nuovi bus in 3 anni era stato preannunciato ieri sera dalla sindaca di Roma Virginia Raggi.