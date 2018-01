Canottaggio: a Sabaudia raduno azzurro

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Ha preso il via a Sabaudia, come da programma, il primo raduno del 2018 del Gruppo Olimpico della Nazionale Azzurra, appuntamento con cui comincia la preparazione in vista dei Mondiali Assoluti previsti dal 9 al 16 settembre a Plovdiv (Bulgaria). Sono 55 gli atleti, tra uomini e donne, convocati a questo raduno nazionale "Plovdiv 2018", suddivisi in 40 appartenenti alla categoria senior e 15 a quella pesi leggeri, che fino a sabato 27 gennaio si alleneranno sul lago pontino agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo. Un inizio d'anno di preparazione per arrivare al Mondiale Assoluto di settembre partecipando prima alle tre tappe intermedie della Coppa del Mondo (Belgrado, Linz e Lucerna), dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona (22-29 giugno) e all'Europeo di Glasgow (2-5 agosto).