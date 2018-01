Boxe: torna De Carolis, venerdì a Nepi

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Per Giovanni De Carolis il countdown è cominciato. Venerdì prossimo, 19 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Nepi, in provincia di Viterbo, l'ex campione del mondo Wba dei pesi Supermedi sfiderà il serbo Bojan Radovic per il match di rientro organizzato dalla Roundzero di Spagnoli&Sabbatini. Oltre al 'main event', la riunione prevede match dilettantistici e il debutto al professionismo della nuova speranza del pugilato romano, Luca Angeletti. Per De Carolis l'incontro del 19 gennaio precede un appuntamento molto importante, quello del 24 febbraio quando andrà a Sydney per affrontare l'imbattuto padrone di casa Bilal Akkawy per il titolo Internazionale Wba dei Supermedi. La Roundzero organizzerà poi l'Europeo dei mediomassimi tra Orial Kolaj e Mustafa Chadlioui del 16 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma.