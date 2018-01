Assessore,da Mise fondi ma non stanziati

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Confermiamo la volontà dell'amministrazione capitolina di rilanciare il trasporto pubblico locale e migliorare la mobilità cittadina. Invece di proclami o progetti destinati a restare sulla carta, noi mettiamo in campo interventi concreti e li finanziamo con le risorse necessarie, per contribuire realmente alla qualità della vita dei cittadini. Auspichiamo che il Mise sostenga questa azione di sviluppo del servizio pubblico, concedendo i fondi annunciati al Tavolo per Roma ma al momento non ancora stanziati". Lo dichiara l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti in riferimento all'ok della giunta Raggi a 600 nuovi bus.