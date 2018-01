Zingaretti, si condizioni per patto LeU

(ANSA) - ROMA, 14 GEN -"Ringrazio il presidente Grasso che ho incontrato nelle scorse ore. Insieme abbiamo verificato che esistono le condizioni per una convergenza politica e programmatica su sanità trasporti lavoro. Continueremo a lavorare nelle prossime ore e nei prossimi giorni per sancire ufficialmente l'accordo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della presentazione della sua lista civica. Nel corso del suo discorso il governatore del Lazio ha poi sottolineato che "prima condizione è che non tornino quelli che questa Regione l'hanno distrutta e che non arrivi un manipolo di incapaci".