Molesta ragazza, fermato 16/enne

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Stava rientrando in albergo dopo aver mangiato in un locale, ma poco prima di arrivarvi è stata molestata da un ragazzo. E' accaduto nel centro di Roma, vicino alla stazione Termini. Le urla della giovane hanno messo in fuga l'aggressore. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i poliziotti del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca, che dopo aver raccolto le descrizioni e il racconto della ragazza, una ventunenne di origini turche, hanno avviato le ricerche.

Dopo poche ore gli investigatori individuato e bloccato il giovane, nei pressi della stazione. Portato in commissariato è stato riconosciuto dalla vittima nel corso di una individuazione fotografica. Un ulteriore riscontro è arrivato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il ragazzo, un 16/enne egiziano, è stato sottoposto a fermo. Dovrà rispondere di tentata violenza sessuale.