Grasso, concludiamo trattativa per Lazio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Penso che in giornata si concluderà questa trattativa, per la quale ho avuto un mandato.

Concluderemo certamente e spero positivamente questo punto per dare appoggio alla lista Zingaretti". Lo ha detto il leader di 'Liberi e Uguali' Pietro Grasso, a margine di un incontro con alcune associazioni di volontariato al parco Giovannipoli, nel quartiere romano della Garbatella.. Mentre il governatore del Lazio, arrivando alla presentazione della sua lista civica, a Roma, ha sottolineato: "Liberi e Uguali? Con loro c'è un bellissimo confronto, come è giusto che sia, non sulle chiacchiere ma sui problemi delle persone. Bisogna scommetterci, bisogna essere umili e confrontarsi con gli altri". "Ho sempre creduto nell'unità e nel pluralismo - ha aggiunto Zingaretti - perché quando sono troppi i galli a cantare e non c'e la solidarietà non si decide mai. Però se noi teniamo insieme questi due valori si vince e si governa bene".