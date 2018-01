Chiusa stazione metro C, verifiche VvFf

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Chiusa la stazione Fontana Candida delle metro C di Roma, in periferia, per una verifica dei vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, alle 17 circa due loro squadre con il supporto del nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) sono intervenute nella stazione in seguito a un "surriscaldamento delle batterie tampone a servizio della forza motrice dell'impianto antincendi della stazione". I convogli dei treni circolano regolarmente, ma al momento non fermano nella stazione Fontana Candida.