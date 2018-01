Roma: adesione a sciopero Atac è del 23%

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'adesione del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico proclamato da alcune sigle sindacali rilevata alle 10,30, è stata pari al 23%. Lo fa sapere l'Agenzia per la Mobilità di Roma. "Ancora una volta i lavoratori di Atac Roma Tpl Scarl hanno dimostrato di essere contro la soluzione del concordato. L'ennesima massiccia adesione al nostro sciopero è la palese risposta che non vogliono assolutamente pagare sulla loro pelle i danni provocati in Atac dalla politica". Lo scrivono in una nota Usb, Orsa tpl e Faisa Confail a proposito dello sciopero del trasporto pubblico oggi nella Capitale. "E' dal 12 settembre 2017 che i lavoratori di Atac stanno urlando i loro no", continuano. Il concordato preventivo è la strada scelta dal MM5S in Campidoglio per risanare l'azienda.