Molestie ad alunne,prof rischia processo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Rischio processo per il professore di Storia e Filosofia del liceo Tasso di Roma, Maurizio Gracceva, accusato di molestie nei confronti di alcune studentesse. L'atto di chiusura delle indagini, che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, gli è stata notificata oggi negli uffici di procura dove era stato convocato per l'interrogatorio. Il docente, assistito dall'avvocato Carmelo Pirrone, si è avvalso della facoltà di non rispondere.