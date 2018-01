Giachetti, lancia Costituente per Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Un patto costituente per Roma, che guardi al 2021 a prescindere da chi sarà il prossimo sindaco, che coinvolga tutte le forze politiche" è stato lanciato dal vicepresidente Pd della Camera Roberto Giachetti, già candidato a sindaco, alla convention dell'associazione 'Roma Bella' da lui promossa, al Tempio di Adriano nella capitale. "Roma ha un vestito sgualcito - ha detto Giachetti -, va riorganizzata.

Farlo tutti assieme con lo spirito di una Costituente per la citta' e' il piu' grande contributo che possiamo dare".

All'incontro sono presenti il premier Paolo Gentiloni, i ministri dello Sviluppo e delle Infrastrutture Carlo Calenda e Graziano Delrio, il presidente del Coni Giovanni Malago'.

Giachetti ha detto di non voler dare "alcuna valutazione politica sul presente", ma ha ricordato di aver cercato per un mese in vari modi di invitare la sindaca M5S Virginia Raggi. "Mi ha scritto alla fine il cerimoniale del Campidoglio - ha detto - spiegando che non poteva essere presente per impegni istituzionali".