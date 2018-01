Cotral bandisce gara per 400 nuovi bus

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Cotral ha bandito la gara per l'acquisto di 400 nuovi bus in quattro anni. Il bando del valore di oltre 190 milioni di euro è suddiviso in due lotti. L'azienda finanzierà con risorse proprie il primo contratto applicativo per l'acquisto dei primi 70 bus". Lo rende noto l'azienda, in un comunicato. "Il capitolato tecnico prevede che i veicoli, tutti 12 metri, siano equipaggiati con le più avanzate dotazioni di bordo - spiega la nota - sistemi anticollisione e di protezione, videosorveglianza interna, prese usb sui sedili, illuminazione a led e cabina di protezione autista garantiranno sicurezza e confort di viaggio. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 12 aprile 2018". "Rinnovare la flotta - afferma la presidente di Cotral Amalia Colaceci - è l'unica scelta possibile per superare i problemi derivanti dalla vetustà del parco mezzi. L'azienda è ora in condizione di adempiere al nuovo contratto di servizio con la Regione Lazio, procedendo all'acquisto di nuovi bus ogni anno".