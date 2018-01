Calenda, non aspettare cadavere di Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - ''Non possiamo pensare che sulla capitale d'Italia stiamo qui sulla riva ad aspettare il cadavere che passi''. Cosi' il ministro delle sviluppo Carlo Calenda ha rilanciato la necessita' di proseguire il tavolo su Roma: al momento, ha spiegato all'evento 'Una costituente per Roma', "il tavolo rimane fantasma. Bisogna solo implementarlo e per questo conto di rompere le scatole alla sindaca in modo costruttivo".

"Il tavolo andrebbe istituzionalizzato - ha aggiunto - a patto che questa richiesta sia condivisa e che la sindaca si impegni a partecipi in prima persona investendo capitale politico".