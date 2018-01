Regione,2,8 mln a sostegno iter adozioni

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato alla WeGil di Trastevere un bando regionale che mette 2,76 milioni di euro a disposizione delle famiglie che intendono intraprendere il percorso dell'adozione internazionale ma hanno difficoltà a trovare le risorse necessarie per l'iter. Potranno presentare domanda per ottenere i fondi le famiglie che abbiano difficoltà nell'accedere al credito, siano residenti nel Lazio e posseggano un valido 'Decreto di Idoneità' rilasciato dalle autorità competenti da cui risulti anche l'opzione per l'adozione internazionale; nel caso di stranieri residenti nella Regione serve anche un regolare permesso o carta di soggiorno. Il prestito concedibile va da 5000 a 25 mila euro, da rimborsare entro 7 anni a tasso fisso dell'1%.

"Era importante dare un segnale -spiega Zingaretti- stare vicini alle famiglie dal punto di vista economico. Anche su questo il Lazio si colloca all'avanguardia perché riconosce un diritto e un bisogno al quale dare risposta".