Vigile ferito in blitz antiabusivismo

(ANSA) - ROMA, 10 GEN -Tensioni durante un'operazione antiabusivismo commerciale della polizia locale nella zona di San Pietro a Roma. Secondo quanto si è appreso, mentre gli agenti del GSSU effettuavano il sequestro della merce un ambulante senegalese di 44 anni, si sarebbe scagliato contro un vigile urbano per evitare l'identificazione. L'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza mentre mentre l'agente, lievemente contuso, si è fatto medicare in ospedale.