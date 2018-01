Operazione freefuel contro frodi benzine

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Un'operazione antifrode nel settore dei carburanti è in corso, dall'alba di stamani, nell'ambito di un'indagine del Comando Provinciale della Gdf di Brescia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

I finanzieri, nell'operazione 'Free fuel', stanno eseguendo, in diverse province italiane, 7 custodie cautelari in carcere e 2 misure interdittive "nei confronti di un'associazione per delinquere dedita ad una maxi frode fiscale per oltre 65 milioni di euro, nel settore dei carburanti con interessi della camorra", un malaffare che avrebbe consentito "un maggior margine di guadagno agli esercenti dei distributori stradali".