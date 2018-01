Meleo, nessun rischio paralisi trasporto

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "A Roma non c'è nessun rischio paralisi del servizio di trasporto pubblico. Alcune mie dichiarazioni sono state mal interpretate. Il servizio sarà assolutamente garantito. Questa Amministrazione ha un piano strutturato da portare avanti e un cronoprogramma definito. Non ci siamo mai tirati indietro davanti alle sfide e non lo faremo di sicuro oggi". Lo scrive su Fb l'assessore ai Trasporti di Roma Linda Meleo.