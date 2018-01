Debito, Governo vuole insabbiare verità

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Il Governo vuole insabbiare la verità sul debito storico del Campidoglio. Non vuole che si faccia piena luce sulle responsabilità di chi ha creato quel buco di 13 miliardi di euro". Così su Fb l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti. "A fronte della nostra richiesta di nominare il sindaco di Roma come nuovo commissario straordinario per la gestione del debito, dopo le dimissioni di Silvia Scozzese, si profila un atteggiamento di totale chiusura", aggiunge.( Secondo Lemmetti il Governo "soprattutto impedisce che si proceda a un audit sul debito e a una rapida definizione delle modalità per ripianarlo, per chiudere il commissariamento entro l'anno come da noi auspicato". "Il Governo pare escludere la possibilità di affidare al Campidoglio, e quindi al Sindaco, la gestione commissariale del debito pregresso anteriore al 2008; e intende procedere alla nomina di un nuovo commissario, senza alcun dialogo con l'Amministrazione capitolina".