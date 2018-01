Giallo Spelacchio, addobbi prima smontati poi rimontati

Anche nelle ultime ore Spelacchio fa parlare di sé. Gli operai stamattina avevano cominciato a smontare gli addobbi dall'abete di piazza Venezia, ma quando avevano quasi finito, dietrofront: hanno avuto ordine di rimontare tutto.

"Siamo semplici operai. Noi sapevamo che oggi avremmo dovuto smontare e alle 9 abbiamo iniziato a togliere le palle e la stella. Poi intorno alle 10.30, quando avevamo già smontato 200 palle su 600, abbiamo avuto ordine dal responsabile della ditta di rimontarlo ma non sappiamo da chi è arrivata l'indicazione e perché".

"Spelacchio è una bella metafora della città - dice un romano - resiste come resistiamo noi". Una donna si domanda inevitabilmente: "Ma perché lo rimontano? Perché c'è di nuovo Natale?".

"Con il passare dei giorni 'Spelacchio' si è conquistato la simpatia e l'affetto della stragrande maggioranza delle persone. Ora avrà una nuova vita. Vogliamo fare di questa star internazionale - annuncia la sindaca Virginia Raggi - un esempio concreto di riuso creativo, perché tutto può tornare a nuova vita. Un modo concreto per dimostrare al mondo che Roma vuole essere sostenibile e persegue con convinzione la strada del riuso, riciclo e recupero di materia". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi annunciando la seconda vita di Spelacchio.

"L'albero di Natale di piazza Venezia ha occupato pagine e pagine delle principali testate nazionali e internazionali. È entrato nel quotidiano della gente ed ha rapito l'attenzione di radio e tv. La sua nuova vita non è assolutamente un'azione di business - aggiunge l'assessore Pinuccia Montanari - Per questo, non limitiamoci a fare di Spelacchio solo il simbolo delle feste, facciamo di più, eleviamolo a simbolo di un'economia circolare sempre più necessaria per il futuro di Roma e delle nuove generazioni".

Con il legno di Spelacchio verranno fatti dei gadget ricordo e una "Baby little Home", una casetta in legno per consentire alle mamme di accudire i propri bambini con fasciatoio, poltrona per l'allattamento e tavolino da gioco per i piccoli. A deciderlo è stata la Giunta Capitolina grazie ad un accordo con la Comunità della Val Di Fiemme.

L'albero sarà rimosso giovedì sera e tagliato in blocchi che verranno inviati in Val di Fiemme per la lavorazione. Un blocco resterà, invece, a Roma per una realizzazione artistica.