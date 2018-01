Ciao Spelacchio, per lui seconda vita

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Gadget ricordo e una "Baby little Home", una casetta in legno per consentire alle mamme di accudire i propri bambini con fasciatoio, poltrona per l'allattamento e tavolino da gioco per i piccoli. Ecco la "nuova vita" dell'albero di Natale di piazza Venezia, l'abete rosso dei boschi del Trentino conosciuto anche come Spelacchio. A deciderlo è stata la Giunta Capitolina grazie ad un accordo con la Comunità della Val Di Fiemme. L'albero sarà rimosso giovedì sera e tagliato in blocchi che verranno inviati in Val di Fiemme per la lavorazione. Un blocco resterà, invece, a Roma per una realizzazione artistica. Per la partenza di Spelacchio, secondo quanto si apprende, il Movimento 5 Stelle in Campidoglio sta pensando giovedì di fare una sorta di 'festa di addio' in piazza Venezia. Con i messaggini che romani e turisti durante le festività natalizie hanno affidato all'abete si dovrebbe invece realizzare un libro. La sindaca Raggi ha definito l'abete "una star internazionale simbolo del riuso creativo".