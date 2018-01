A Regione protesta Prc su legge firme

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Si è tenuto oggi davanti alla sede della Regione Lazio un presidio del Partito della Rifondazione Comunista e delle altre componenti della Lista di Sinistra.

Motivo della protesta, si legge in un comunicato, è la richiesta della modifica della legge che obbliga i partiti privi di rappresentanza istituzionale a raccogliere un numero di firme giudicato eccessivo dai promotori della manifestazione per la presentazione della propria lista alle elezioni regionali del 4 marzo.

"Ci siamo mobilitati - spiega Maurizio Fabbri, segretario regionale di PRC , presente alla manifestazione assieme al segretario nazionale del PRC Maurizio Acerbo, al segretario della Federazione di Roma Vito Meloni e ad altri rappresentanti del Comitato promotore della lista di Sinistra - per denunciare l'antidemocratica legge che obbliga i partiti privi di rappresentanza istituzionale a raccogliere circa ottomila firme in tempi brevissimi per la presentazione della lista alle prossime elezioni regionali". "La mancata presentazione della nostra lista di Sinistra - conclude Fabbri - rappresenterebbe un vulnus per la democrazia di questa regione". Una delegazione, affermano gli organizzatori della protesta, è stata ricevuta nella sede della Regione per consegnare una lettera aperta al Presidente Zingaretti. (ANSA)