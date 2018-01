Vessava condomina e figlia, arrestato

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Uno stalker è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo l'ennesimo comportamento vessatorio posto in essere nei confronti di una donna e la figlia che abitano nel suo stesso condominio. Si tratta di un 60enne che dal 2012 aveva iniziato a perseguitare le sue vittime, una donna di 50 anni e la figlia 22enne, che abitano al piano sotto di lui.

Nell'ultimo episodio, che ha portato al suo arresto, l'uomo ha iniziato dapprima a sbattere i piedi sul pavimento per dare fastidio alle donne poi è sceso in strada dove si è appostato in atteggiamento minaccioso sotto la finestra del loro appartamento. Alla vista dei Carabinieri, intervenuti su segnalazione delle vittime, l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo rifilando calci e spintoni. L'uomo, che dovrà rispondere oltre che di atti persecutori anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.