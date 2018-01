Roma:confermata idoneità sportiva Schick

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Una sorta di 'tagliando' obbligatorio dall'esito positivo. Nei giorni scorsi Patrik Schick si è sottoposto a nuovi controlli, cardiologici e non, che hanno confermato l'idoneità sportiva per la stagione in corso.

All'attaccante della Roma era stato imposto di rifare gli esami a sei mesi di distanza dal primo via libera successivo ai problemi avuti in estate e che avevano compromesso il trasferimento alla Juventus. Il secondo controllo era stato programmato in un primo momento proprio nei giorni antecedenti alla trasferta in casa dei bianconeri, ma poi per motivi logistici si è deciso di spostarli in occasione della sosta di campionato.